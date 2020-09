The Society: le créateur révèle l'intrigue de la saison 2

News Séries

Les fans de The Society ne verront pas la saison 2, qui a été annulée par Netflix alors qu'elle avait été renouvelée, mais ils pourront savoir ce qui aurait du s'y passer.

Suite à l'annulation causée par le coronavirus, le créateur de la série, Christopher Keyser, a partagé quelques détails sur ce qui se serait passé dans de nouveaux épisodes.





- Beaucoup de temps aurait été consacré à parler des raisons pour lesquelles les adolescents s'étaient retrouvés à New Ham, et de quelle façon ils pourraient rentrer chez eux. La saison 2 aurait également poursuivi la storyline de la fin de saison 1 dans laquelle les personnages ont découvert un champ avec du terrain agricole, qui était devenu crucial à mesure que leurs resources s'amenuisaient.- De nouveaux épisodes se seraient consacrés à l'établissement de The Outpost, pour gérer le terrain, et aux conflits éventuels entre The Outpost et la ville pour le contrôle. Une descente dans l'obscurité aurait été inévitable.- La série aurait eu beaucoup d'implications politiques, avec de larges questions sur la façon dont on se traite les uns les autres et dont on crée des classes. Il y aurait aussi eu beaucoup de nouvelles relations entre les personnages, et des questions sur qui avait le pouvoir, et qui ne l'avait pas.

