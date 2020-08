The Haunting of Bly Manor cet automne, les premières photos sont là

News Séries

27/08/2020

2020 - Netflix

Netflix a annoncé que The Haunting of Bly Manor serait diffusée cet automne, et en a profité pour diffuser les premières images de cette nouvelle saison.

La deuxième saison de The Haunting, après The Haunting of Hill House qui avait été diffusée en 2018, arrivera donc cet automne. Bly Manor, basée sur la nouvelle The Turn of the screw d'Henry James, se déroulera dans un ancien manoir. Il s'agit d'un tout nouveau chapitre de la franchise de Mike Flanagan.



Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel et Catherine Parker, qui jouaient tous dans Hill House, seront de retour pour Bly Manor. Ils seront rejoints, entre autres, par T'Nia Miller et Rahul Kohli.





Source : TV Line