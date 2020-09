The Right Stuff : date et trailer pour la série Disney+

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/09/2020 par Amelie Brillet

2020 - Disney +

Disney+ a dévoilé la date de lancement et un trailer pour sa nouvelle série, The Right Stuff.

Basée sur le roman de Tom Wolfe, la première saison de 8 épisodes de The Right Stuff sera diffusée à partir du vendredi 9 octobre, avec un double épisode.





La série retrace les premiers moments du programme spatial des Etats-Unis et les vies des premiers astronautes américains, devenus les Mercury Seven.Le trailer nous donne un bon aperçu du casting, composé de Patrick J. Adams James Lafferty et Patrick Fischler The Right Stuff a d'abord été développée pour National Geographic, avant de déménager sur Disney+, du même groupe, en mai.

Source : TV Line