The Haunting of Bly Manor : date et trailer pour la série

News Séries

Seriesaddict.fr le 01/09/2020 à 16h29 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Quelques jours seulement après avoir dévoilé le poster et des photos de la saison 2, Netflix vient de dévoiler la date et le premier trailer de la saison 2 de The Haunting, The Haunting of Bly Manor.

The Haunting of Bly Manor arrivera à temps pour Halloween, les nouveaux épisodes seront diffusés à partir du vendredi 9 octobre prochain. La plateforme de streaming a annoncé la nouvelle dans un trailer qui commence à faire frissoner les moins téméraires:





Des enfants qui chantent, des poupées qui s'animent, un manoir, et une voix nous annonçant qu'elle "a une histoire; une histoire de fantôme". De quoi donner hâte à ceux qui ont aimé la première saison de l'anthologie,, mais aussi de commencer à leur faire peur par anticipation !La seconde saison sera basée sur la nouvelle gothique horrifique d'Henry James, The Turn Of The Screw. Le casting compte plusieurs acteurs de la saison 1 dont Victoria Pedretti Kate Siegel et Catherine Parker