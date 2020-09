Netflix annule The Big Show Show

News Séries

Netflix a annulé sa sitcom The Big Show Show après seulement une saison.

La série, qui a débuté le 6 avril dernier, mettait en scène Paul Wight (le catcheur superstar The Big Show) dans une version fictionnelle de lui-même.





Le casting était complété par Allison Munn, Reylynn Caster, Juliet Donenfeld et Lily Brooks O’Briant.



Catcheur retraité de la mondialement connue WWE, on le suit alors que sa fille adolescente vient vivre avec lui, sa femme et ses deux autres filles.



Une bonne nouvelle pour les fans malgré tout, puisque la série a filmé un épisode de noël qui sera diffusé en décembre.

