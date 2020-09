The Mandalorian : date pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 03/09/2020 à 14h22 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Mandalorian - Disney+

Disney+ vient de programmer la saison 2 de sa série The Mandalorian.

Moins d'un an après la diffusion de la première saison de la série The Mandalorian sur Disney+, la chaîne de streaming vient de programmer la deuxième saison !



C'est le vendredi 30 octobre que la série fera son grand retour. Heureusement, la saison 2 de The Mandalorian a été tournée avant la pandémie, permettant une diffusion sans retard.



Dans cette saison 2, la série a grossi les rangs de son casting avec notamment Rosario Dawson, Katee Sackhoff, Michael Biehn ou encore Timothy Olyphant.



La pré-production de la série est déjà en route, même si le renouvellement n'a pas été officialisé.



Serez-vous au rendez-vous en octobre pour la saison 2 de The Mandalorian ?

Source : TV Line