Pas de saison 2 pour 68 Whiskey

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/09/2020 à 15h37 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Paramount Network

Paramount Network a annulé sa comédie noire militaire 68 Whiskey après seulement une saison.

La série suivait une équipe multi-culturelle d'hommes et de femmes déployés en tant que médecins militaires dans une base d'opération en Afghanistan nommée "The Orphanage" (l'orphelinat). Ensemble, ils endurent un monde dangereux et Kafkaesque qui les mènent à des appétits d'auto-destruction, des comportements scandaleux, des amitiés intenses et, parfois, un but profond.





Le casting était composé de Sam Keeley Nicholas Coombe et Derek Theler 68 Whiskey a débuté en janvier 866 000 spectateurs et un taux de 0.2. Les chiffres ont ensuite baissé tout au long de la saison de 10 épisodes, réunissant finalement en moyenne 500 000 spectateurs pour un taux de 0.1.

Source : TV Line