Anna Faris quitte Mom

News Séries

Seriesaddict.fr le 07/09/2020 à 14h36 par Amelie Brillet | Castings | 0

2020 - CBS

Mom perd une moitié de son duo de tête pour sa saison 8: Anna Faris quitte la sitcom après 7 ans dans le rôle de Christy.

Faris a décidé de poursuivre d'autres opportunités, mais ne sera pas recastée. Son absence sera expliquée dans la saison 8.



L'actrice a expliqué dans un communiqué que ces sept dernières années sur le tournage de Mom avaient fait partie des plus enrichissantes de sa carrière. Elle a exprimé sa gratitude envers Chuck Lorre (le créateur) et les autres membres du casting.



Depuis ses débuts, Mom est centrée autour de Christie, le personnage de Faris; une mère célibataire sobre depuis peu qui essaie d'élever ses enfants et de gérer sa relation avec sa propre mère (Allison Janney), également ancienne addict. Le casting inclut aussi Mimi Kennedy, Jaime Pressly, Beth Hall, William Fichtner et Kristen Johnston.





la production de la saison 8 devrait débuter le lundi 14 septembre prochain, et sa diffusion pourrait commencer en novembre.Que pensez-vous de ce départ ?

Source : TV Line