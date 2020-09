Une saison 4 pour The Chi

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/09/2020 à 16h11 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Showtime

Showtime reste dans le South Side; The Chi vient d'être renouvelée pour une saison 4.

Le drame sur la vie à Chicago sera de retour, pilotée par le showrunner Justin Hillian.





La fin de la saison 3 de The Chi a été diffusée en août dernier. L'épisode ouvrait plusieurs storylines pour la saison 4, dont la négociation de Jake avec Perry, le nouveau maire verreux de Chicago et la décision de Kiesha d'aller au bout de sa grossesse (qui a eu lieu suite à son kidnapping et son viol).

Source : TV Line