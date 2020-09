Peacock commande deux saisons du reboot du Prince de Bel Air

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/09/2020 à 16h23 par Amelie Brillet | Agenda | 0

Peacock vient de commander deux saisons pour Bel Air, remake de The Fresh Prince of Bel-Air, mais surtout de son faux trailer de 2019.

Will Smith fait partie des producteurs de Bel Air, décrite comme l'analogie dramatique de la sitcom des années 90, Le Prince de Bel Air qui s'appuie sur la même histoire de base: le chemin compliqué de Will des rues de l'ouest de Philadelphie aux manoirs de Bel Air.

Avec une vision revue et corrigée, Bel Air plongera plus profondément dans les conflits internes, les émotions et les biais qui étaient impossible à explorer dans le cadre d'une sitcom, tout en délivrant des clins d’œil à l'ouvre originale.



Morgan Cooper, à qui l'on doit le trailer parodique réalisera, co-écrira et co-produira aux côtés de l'auteur, showrunner et producteur Chris Collins.



Will Smith a annoncé la bonne nouvelle à Cooper et Collins dans une vidéo enthousiaste. Il explique qu'il est dans le business depuis 30 ans et que ce genre d'opportunités n'arrive jamais.







Pour le souvenir, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà le faux trailer très bien réalisé qui avait fait le buzz l'an passé :





Source : TV Line