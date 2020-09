Nouveau trailer pour la saison 3 de Star Trek: Discovery

News Séries

Seriesaddict.fr le 11/09/2020 à 11h00 par Amelie Brillet

2020 - CBS All Access

CBS All Access a dévoilé un trailer officiel de la saison 3 attendue de Star Trek: Discovery.

Quand Star Trek: Discovery reviendra avec sa saison 3, Burnham, Saru et les autres auront voyagé plus de 930 ans dans le futur et à un certain moment durant cette période, la galaxie a pris une toute autre direction, la Fédération n'étant plus que l'ombre d'elle-même.



Un étranger du 32ème siècle du nom de Cleveland “Book” Booker (joué par David Ajala) lâche cette bombe dans le trailer pour la saison 3 qui reviendra avec des épisodes hebdomadaires à partir du jeudi 15 octobre.





Le casting de la saison 3 inclut Sonequa Martin-Green Wilson Cruz et Tig Notaro . Blu del Barrio, Ian Alexander et Michelle Yeoh apparaîtront également.La service de streaming a aussi révélé le poster de la série il y a quelques temps :