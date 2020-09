The Walking Dead prendra fin avec sa saison 11

News Séries

Seriesaddict.fr le 09/09/2020 à 20h30 par Amelie Brillet

AMC a annoncé que sa série phare The Walking Dead prendrait fin après sa saison 11.

La chaîne a en effet annoncé que la saison 11 à venir du drame zombiesque serait la dernière, mais il s'agira d'un très long au revoir: une méga saison de 24 épisodes avec les 12 premiers diffusés en 2021, et les 12 derniers en 2022.



Mais si la chaîne dit au revoir à sa série, elle conserve sa franchise. Elle a également annoncé la commande de deux nouveaux spin-off. L'un d'entre eux sera centré sur Daryl (Norman Reedus) et Carol (Melissa McBride) et débutera en 2023. L'autre sera une anthologie.





Il y aura donc en tout quatre spin-off, les deux nouveaux rejoignant Fear The Walking Dead et The Walking Dead: World Beyond . AMC a aussi un film sur Rick ( Andrew Lincoln ) dans les tuyaux.Avant le démarrage de sa saison XXL, le faux finale de la saison 10, retardé, sera diffusé le 4 octobre. Il sera suivi par 6 épisodes bonus diffusés début 2021.

