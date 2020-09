Pas de saison 2 pour United We Fall

News Séries

ABC a annulé sa série United We Fall après une seule saison.

C'est officiel, la série United We Fall ne reviendra pas. La chaîne ABC a décidé de ne pas renouveler sa comédie alors que la première saison s'est terminée en août dernier.



Une annonce qui ne devrait pas faire trop de vague quand on sait que la série n'a pas remporté l'unanimité.





suit les épreuves et les tribulations de Jo et Bill, parents de deux jeunes enfants, qui tentent de vivre au quotidien comme une famille fonctionnelle. La mère de Bill qui vit avec eux est une femme qui juge rapidement, et la grande famille catholique latino-américaine de Jo n'hésite jamais à faire savoir à notre couple qu'ils semblent tout foirer. Mais Bill et Jo se soutiennent toujours, unis contre tout le monde - autres parents, enseignants, médecins, spécialistes, entraîneurs, collègues et surtout leurs enfants.Que pensez-vous de cette annonce ?

