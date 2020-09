Pas de saison 2 pour Stumptown

News Séries

Seriesaddict.fr le 21/09/2020 à 19h25 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - ABC

ABC a annulé Stumptown, sa dramédie avec Cobie Smulders, alors qu'elle l'avait renouvelée en mai dernier.

Stumptown prend finalement fin après seulement une saison... la décision serait due aux retards de production engendrés par la crise sanitaire, qui auraient empêchés la série d'être prête pour cet automne.





ABC Signature, qui produit la série, devrait la proposer à d'autres chaînes et plateformes de streaming.Stumptown nous quitte donc avec un cliffhanger puisque dans le season finale, Ansel avait ouvert la porte pour découvrir sa mère disparue. Un grand mystère qui ne s'éclaircira donc pas.La série rejoint la liste des annulations de renouvellement récentes, après entre autres Drunk History, I'm Sorry et The Society

Source : TV Line