Une saison 2 pour Raised by Wolves

le 18/09/2020

Raised by Wolves - HBO Max

HBO Max vient de renouveler sa série Raised by Wolves.

Excellente nouvelle pour ceux qui ont aimé les premiers épisodes de la saison 1 de la série Raised by Wolves, celle-ci va revenir pour une saison 2.



HBO Max vient de renouveler sa série après la diffusion de seulement 5 épisodes.



Pour rappel, Raised by Wolves suit deux androïdes chargés d'élever des enfants sur une mystérieuse planète vierge. Alors que la colonie humaine naissante menace d'être déchirée par des différences religieuses, les androïdes apprennent que contrôler les croyances humaines est une tâche périlleuse et difficile.



Le season finale de la saison 1 est programmé pour le 1er octobre.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Aimez-vous la série Raised by Wolves ?

Source : TV Line