Pas de saison 2 pour The Dark Crystal: Age of Resistance

le 28/09/2020

2020 - Netflix

Netflix a décidé d'annuler sa série The Dark Crystal: The Age of Resistance après seulement une saison.

The Age of resistence était un prequel du film de 1982, The Dark Crystal, qui s'appuyait sur des marionnettes. Ce film a introduit Thra et ses habitants, dont les pacifiques Gelflings et les méchants Skeksis, qui tirent leur pouvoir du crystal en question.





Le casting de voix de la série comptait Nathalie Emmanuel Taron Egerton et Anya Taylor-Joy Dans un communiqué, Lisa Henson (productrice) a remercié Netflix et assuré aux fans en quête d'une vraie fin qu'ils chercheraient des façons de raconter l'histoire dans le futur.Ironiquement, The Dark Crystal: The Age of Resistance vient de remporter un Emmy, ex-aequo avec We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest pour le Meilleur programme pour enfant.

Source : TV Line