Une saison 2 pour Power Book II: Ghost

23/09/2020

2020 - Starz

Starz vient de renouveler Power Book II: Ghost, son spin-off de Power, pour une saison 2.

Book II: Ghost est la première de quatre séries prévues liées au drame original. Power Book III: Kanan, un prequel qui se centre autour du personnage de 50 Cent dans Power, devrait être diffusée en 2021. Power Book IV: Force, un sequel qui suit Tommy, le personnage joué par Joseph Sikora, suivra. Enfin, Power Book V: Influence suivra le politique Rashad Tate qui continue sa quête de pouvoir.





Selon Starz, Power Book II est la nouvelle série la plus regardée de l'histoire de la chaîne, avec presque 7.5 millions de vues sur la chaîne et ses applications la première semaine. En plus de plusieurs membres de la série originale, le casting compte Mary J. Blige et Method Man

Source : TV Line