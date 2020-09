This Is Us : la saison 5 programmée plus tôt que prévu

News Séries

Seriesaddict.fr le 24/09/2020 à 15h01 par Charlotte Papet | Agenda | 0

This is Us - 2020 - NBC

This is Us va revenir plus tôt que prévu !

Excellente nouvelle pour les fans de la famille Pearson, celle-ci va revenir plus tôt que prévue.



Alors que la saison 5 de la série devait arriver le 10 novembre, c'est finalement le mardi 27 octobre que débutera la nouvelle saison de la série.



Pour rappel, le premier épisode de la saison 5 durera deux heures, de quoi passer un très bon moment !



Avez-vous hâte de retrouver This is Us ?

Source : TV Line