Deux saisons de plus pour Family Guy et Bob's Burgers

Seriesaddict.fr le 28/09/2020 à 17h04 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - FOX

Family Guy et Bob’s Burgers gardent la confiance de la FOX, qui vient de renouveler ses deux comédies animées pour deux saisons supplémentaires.

Family Guy reviendra pour des saisons 20 et 21, et Bob's Burgers pour des saisons 12 et 13. Chacune des séries sera diffusée au moins jusqu'en 2023.



En pleine crise sanitaire, qui a affecté les emplois du temps de production de toute l'industrie de la télé, les séries animées de la FOX figurent parmi les seules séries à revenir avec de nouveaux épisodes cet automne.



Bob’s Burgers et Family Guy ont débuté leurs nouvelles saisons hier, le dimanche 27 septembre. Elles ont été précédées de la saison 32 de The Simpsons et de la saison 2 de Bless The Harts.

