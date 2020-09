Saved By the Bell : une date pour le revival

News Séries

Peacock a annoncé la date de lancement du revival Saved By the Bell (2020) (Sauvés par le gong).

La chaîne de streaming de NBC, Peacock, mise sur un revival très attendu, celui de Saved By the Bell. C'est le mercredi 25 novembre que la chaîne proposera ce sequel qui est une comédie à une caméra, comme The Office (US). Voici le synopsis de cette nouvelle version :



Quand le gouverneur de Californie Zack Morris se retrouve en mauvaise posture pour avoir fait fermer trop de lycées à petits revenus, il propose d'envoyer les étudiants affectés dans les meilleurs lycées de l'Etat, y compris Bayside High. L'affluence de nouveaux élèves donnent aux lycéens privilégiés de Bayside une dose de réalité nécessaire et drôle.



Avez-vous hâte de découvrir cette nouvelle version ?