Une dernière saison pour F is for Family

le 02/10/2020 par Charlotte Papet

F is for Family - Netflix

Netflix a renouvelé sa série F is for Family.

Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle concernant la série F is for Family. Commençons par la bonne : la série a été renouvelée pour une saison 5. La moins bonne nouvelle, c'est que cette saison 5 sera la toute dernière de la série.



La saison 5 de F is for Family sera diffusée en 2021 sur Netflix !



Pour rappel, F is for Family nous plonge dans le monde de la famille Murphy, dans les années 70. Une époque où on pouvait fumer à l'intérieur, amener une arme à l'aéroport et donner des fessées à ses enfants.



Que pensez-vous de ce dernier renouvellement ?

Source : TV Line