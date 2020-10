GLOW finalement annulée malgré son renouvellement

News Séries

Netflix a annulé sa série GLOW.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série GLOW et surtout, gros retournement de situation : alors que la série avait été renouvelée pour une saison 4, celle-ci vient finalement d'être annulée après trois saisons.



La saison 4 de la série, commandée l'année dernière, devait conclure celle-ci grâce à plusieurs épisodes. Malheureusement pour les fans, il n'y aura jamais de résolution pour la discussion entre Debbie et Ruth...



La décision d'annulation a été prise après la pandémie, celle-ci ne permettant pas un environnement sûr pour le casting et l'équipe de production.



Que pensez-vous de cette annulation ? Avez-vous suivi toutes les saisons de GLOW ?

