Une date pour Selena : The Series sur Netflix

07/10/2020 par Charlotte Papet

2020 - Netflix

Netflix vient de programmer sa série biographique, Selena: The Series, sur la vie de la chanteuse Selena Quintanilla-Pérez, presque deux ans après l'annonce du projet.

Selena: The Series sera diffusée sur la plateforme de streaming le vendredi 4 décembre. Avec la nouvelle, on a le droit à un petit teaser en noir et blanc où on voit Christian Serratos dans le rôle titre, en concert.





La série suit les choix difficiles que Selena et sa famille doivent faire pour gérer le succès dans l'industrie de la musique. La série sera scindée en deux parties, la première comportant six épisodes d'une heure. Seidy Lopez et Madison Taylor Baez complètent le casting.

