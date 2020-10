Une date pour la saison 2 de His Dark Materials

News Séries

HBO vient d'annoncer la date de diffusion de la saison 2 de sa série His Dark Materials.

La deuxième saison de His Dark Materials sera diffusée à partir du lundi 16 novembre prochain.





La saison 2 du drame s'inspire sur The Subtle Knife, le second roman de la trilogie His Dark Materials de Philip Pullman.Dans le finale de la saison 1, Lyra ( Dafne Keen ) suivait Lord Asriel ( James McAvoy ) dans un nouveau monde. Plus tôt, le drame fantastique nous avait présenté Will, un garçon qui avait lui aussi été dans un univers parallèle.The Sublte Knife suit Lyra et Will, qui passent beaucoup de temps dans une ville mystérieuse nommée Cittigaze. Pendant ce temps, la plupart des personnages rencontrés dans la saison 1 chercheront Lyra, que ce soit pour la protéger, ou pas.La saison 2 accueillera de nouveaux membres au sein de son casting, dont Terence Stamp Jade Anouka , Simone Kirby et Phoebe Waller-Bridge , qui doublera la voix du daemon de John Parry ( Andrew Scott ).

