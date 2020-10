Dickinson : une saison 3 et une date pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 13/10/2020 à 14h11 par Amelie Brillet

2020 - Apple TV +

Double bonne nouvelle ! Apple TV + vient de programmer la saison 2 de sa série Dickinson, et en a profité pour la renouveler pour une saison 3!

La comédie menée par Hailee Steinfeld reviendra pour sa seconde saison le vendredi 8 janvier, avec de nouveaux épisodes tous les vendredis.



Le service de streaming a annoncé la date avec un petit teaser :





Steinfeld joue de rôle de la poète Emily Dickinson, une jeune femme maussade qui ne supporte pas les restrictions du patriarcat, tout en écrivant ses poèmes, qui deviendront vite immortels, dans sa chambre. Toby Huss et Jane Krakowski jouent ses parents. Anna Baryshnikov joue sa sœur Lavinia, Adrian Blake Enscoe son frère Austin et Ella Hunt sa meilleure amie Sue.Dans la seconde saison, Emily sera tirée hors de sa vie littéraire secrète et jetée sous le regard du public, tout en pensant que la recherche de la célébrité pourrait s'avérer dangereuse pour elle.La nouvelle saison accueillera de nombreux guests, dont Nick Kroll sous les traits d'Edgar Allan Poe et Timothy Simons dans le rôle de l'architecte renommé Frederick Law Olmsted. Finn Jones rejoint aussi le casting, il sera l'éditeur de journal Sam Bowles.

Source : TV Line