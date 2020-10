Dexter: Showtime commande une mini-série revival

News Séries

La série Dexter va revenir avec un revival.

Ce n'est plus un simple poisson d'avril que nous avions fait il y a deux ans.



Il faut croire que l'originalité ne fait plus trop partie des talents des chaînes, les revivals vont bon train ces derniers temps.



La dernière série en date terminée à revenir sur les écrans est.... Dexter.



La chaîne Showtime a commandé un revival de 10 épisodes de la série avec Michael C. Hall qui reprendrait son rôle mythique, celui de Dexter, un tueur en série et bienfaiteur de l’humanité, qui officie pour débarrasser la population de Miami de ses criminels impunis, de jour comme de nuit.



Clyde Phillips reprendra son rôle de showrunner pour ce revival dont la production débutera cet hiver. Le lancement est prévu pour l'automne 2021.



Que pensez-vous de cette idée de revival ?

