Une date pour la dernière saison de Shameless

le 16/10/2020

Showtime a programmé la saison 11 de Shameless (US).

Excellente nouvelle pour les fans de la famille Gallagher, la série Shameless revient bientôt !



C'est le 6 décembre que la dernière saison de la série débutera sur Showtime. Le tournage de cette nouvelle saison a débuté le 8 septembre.



Cette saison 11 marquera la deuxième saison sans Emmy Rossum. William H. Macy, Jeremy Allen White, Kate Miner, Cameron Monaghan, Noel Fisher, Emma Kenney, Ethan Cutkosky, Christian Isaiah, Shanola Hampton et Steve Howey seront, eux, de retour comme d'habitude.



La saison 11 de Shameless évoquera la pandémie alors que la famille et son quartier doivent faire face à plusieurs changements.



Nous avons bien hâte de découvrir cette dernière saison ! Et vous ?

