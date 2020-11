Netflix annule The Order et renouvelle Emily in Paris et Space Force

News Séries

Space Force - Netflix

Netflix vient d'annuler The Order et de renouveler Emily in Paris et Space Force.

Mauvaise nouvelle pour les fans de la série The Order, celle-ci vient d'être annulée. La chaîne de streaming Netflix a décidé de ne pas aller plus loin avec sa série qui n'aura bénéficier que de deux saisons. La série The Order suivait un étudiant qui, pour venger la mort de sa mère, rejoint un ordre secret et se retrouve dans une guerre entre loups-garous et praticiens de la magie noire.

Le dernier épisode de la saison 2, diffusé en juin dernier, sert désormais de series finale.



A côté de cette annulation, Netflix a renouvelé deux séries pour des saisons 2 : Emily in Paris et Space Force.



Proposée depuis début octobre, Emily in Paris a essuyé pas mal de moqueries mais semble plaire au plus grand nombre. Rappelons que la série suit une américaine d'une vingtaine d'années dont la vie est bouleversée quand une opportunité d'emploi inattendue la transfère à Paris.



Space Force, quant à elle, suit la 6e division majeure des Forces armées américaines. L'objectif de la nouvelle branche est de "défendre les satellites contre les attaques" et "d'effectuer d'autres tâches spatiales". Ou quelque chose. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui doivent le comprendre.

La saison 2 de Space Force va mettre en place des nouvelles pistes créatives.



