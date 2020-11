People's Choice Awards 2020 : les résultats

News Séries

Grey's Anatomy - ABC

Les résultats des People’s Choice Awards 2020 sont tombés !

Ce dimanche se tenait la cérémonie des People’s Choice Awards, récompense annuelle dont les vainqueurs sont déterminés par les votes du public. Des récompenses qui font toujours parler à cause notamment du choix des votants quelque fois controversé. Et cette année, c'est la série This is Us qui se démarque en remportant le plus de récompenses.



Découvrez ci-dessous les grands gagnants des People’s Choice Awards, les gagnants sont en rose :



Meilleure série de 2020

Grey’s Anatomy

Never Have I Ever

Outer Banks

The Bachelor

The Masked Singer

The Last Dance

This Is Us

Tiger King



Meilleure actrice de série en 2020

Christina Applegate, Dead to Me

Danai Gurira, The Walking Dead

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy

Lili Reinhart, Riverdale

Mandy Moore, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Sandra Oh, Killing Eve

Sofia Vergara, Modern Family



Meilleur acteur de série en 2020

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

Sterling K. Brown, This Is Us



Meilleure comédie

Dead to Me

Grown-ish

Insecure

Modern Family

Never Have I Ever

Saturday Night Live

Schitt’s Creek

The Good Place



Meilleure star dans une comédie

Christina Applegate, Dead to Me

Dan Levy, Schitt’s Creek

Issa Rae, Insecure

Jameela Jamil, The Good Place

Kate McKinnon, Saturday Night Live

Kristen Bell, The Good Place

Sofia Vergara, Modern Family

Yara Shahidi, grown-ish



Meilleur drame

Grey’s Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Outer Banks

Ozark

Power

Riverdale

The Walking Dead

This Is Us



Meilleure star dans un drame

Cole Sprouse, Riverdale

Chase Stokes, Outer Banks

Danai Gurira, The Walking Dead

Ellen Pompeo, Grey’s Anatomy

Mandy Moore, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Sandra Oh, Killing Eve

Sterling K. Brown, This Is Us



Meilleure série de science-fiction/fantastique de 2020

Legends of Tomorrow

Legacies

Locke & Key

Supergirl

Supernatural

Wynonna Earp

The Flash (2014)

The Umbrella Academy



Meilleure série à binge-watcher en 2020

Cheer

Love Is Blind

Never Have I Ever

Normal People

Outer Banks

Ozark

Schitt’s Creek

Tiger King



Que pensez-vous de ces résultats ? Avez-vous voté ?