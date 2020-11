One Day at a Time à nouveau annulée

News Séries

One Day at a Time - Pop TV

One Day at a Time vient d'être annulée par Pop TV.

C'est la deuxième fois que la série One Day at a Time se fait annuler. Après Netflix qui avait décidé de ne pas continuer avec sa comédie il y a plus d'un an, c'est maintenant Pop TV qui, après l'avoir sauvé, a décidé de mettre fin à la série.



One Day at a Time a pu bénéficier ainsi d'une dernière saison 4 tronquée en guise de fin de série.



Rappelons que Pop TV a également annulé la série Florida Girls et Flack...



One Day at a Time suivait trois générations d'une même famille américaine d'origine cubaine, tous vivant dans la même maison. Une mère, ancienne militaire fraîchement divorcée, sa fille et son fils, et sa mère conservatrice.



Que pensez-vous de cette annulation ?

