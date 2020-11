The Expanse renouvelée pour une dernière saison 6

News Séries

Seriesaddict.fr le 27/11/2020 à 10h55 par Charlotte Papet | Agenda | 0

The Expanse - Amazon

Amazon Prime Video a renouvelé The Expanse pour une dernière saison.

Bonne et mauvaise nouvelle pour les fans de la série de science-fiction, The Expanse, celle- ci reviendra pour une sixième saison. Saison 6 qui sera la toute dernière de la série.



Une nouvelle qui arrive avant la diffusion de la saison 5, prévue à partir du 16 décembre.



La plupart du casting de la série reviendra pour la saison 6, excepté Cas Anvar, qui fait l'objet d'une enquête concernant un harcèlement sexuel.



Que pensez-vous de ces annonces ? The Expanse mérite-t-elle cette saison 6 ?

Source : TV Line