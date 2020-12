Nouvelles séries TV décembre 2020 : Selena, Your Honor, The Stand...

News Séries

03/12/2020

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en décembre 2020 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de décembre :



VENDREDI 4 DECEMBRE



Selena: The Series - Netflix

Synopsis : La chanteuse americano-mexicaine Selena grandit, réalise ses rêves, elle et sa famille font des choix difficiles pour s'accrocher à l'amour et à la musique.

Note d'envie de voir la série : 4/10