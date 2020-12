The Handmaid’s Tale renouvelée pour une saison 5

News Séries

11/12/2020 Charlotte Papet

The Handmaid's Tale

The Handmaid’s Tale vient d'être renouvelée pour une saison 5.

Deux bonnes nouvelles pour les fans de la série The Handmaid’s Tale. La première : la saison 4 de la série sera proposée bientôt, en 2021.



La seconde, c'est que la série reviendra pour une cinquième saison.



Aucune nouvelle concernant l'éventuel spin-off de The Handmaid's Tale, basé sur le roman The Testaments, qui se déroule 15 ans après les faits de la série mère. Rappelons que le projet avait été évoqué en septembre 2019.



Que pensez-vous de ce renouvellement ? Avez-vous hâte de retrouver la série ?