Seriesaddict.fr le 01/01/2021 à 13h11 par Charlotte Papet | Divers | 1

Nous vous souhaitons une excellente année 2021 !

Enfin ! Nous y sommes. Après une année 2020 très compliquée mais néanmoins sympathique en séries, il est temps d'accueillir 2021 et son lot de nouveautés que nous attendons avec impatience.



2021 sera, nous l'espérons, l'année du renouveau pour SeriesAddict. Nous allons reprendre sérieusement le travail pour vous offrir le meilleur.



Nous voulons vraiment vous remercier de votre fidélité, merci de nous suivre depuis toutes ces années. Il est vrai que nous ne sommes pas toujours assidues, faute de temps mais nous faisons toujours tout avec passion, avec l'envie de partager avec vous notre passion des séries.



Merci également à notre équipe parfaite, merci à eux pour leurs critiques toujours plus construites et pertinentes, à toutes les vidéos partagées... MERCI.



Bonne année 2021 à tous ! Que celle-ci soit riche en tout ce que vous souhaitez :)