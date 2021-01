Clarice : trailer pour le sequel du Silence des agneaux

News Séries

CBS a dévoilé le premier trailer complet pour son sequel du Silence des agneaux, Clarice.

La série d'horreur psychologique, qui débutera le jeudi 11 février prochain, met en scène Rebecca Breeds dans le rôle titre de l'agent du FBI Clarice Starling, et reprend l'histoire un an après les événements du film.





La série promet une plongée dans l'histoire personnelle, non racontée, de Clarice alors qu'elle retourne sur le terrain en 1993.Clarice ne sera pas un procédural. Produite par Alex Kurtzman et Jenny Lumet, elle met en scène, en plus de Breeds, Michael Cudlitz Devyn A. Tyler et Marnee Carpenter

