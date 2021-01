The Lincoln Lawyer adapté par Netflix

News Séries

2011 - The Lincoln Lawyer

Après avoir été rejeté par CBS, l'adaptation des best-sellers de Michael Connely, The Lincoln Lawyer, se fera sur Netflix.

Netflix et l'auteur des romans ont annoncé la nouvelle de l'adaptation des romans The Lincoln Lawyer, avec Manuel Garcia-Rulfo dans le rôle principal.



La série de romans sera adaptée pour mettre en avant les arcs complexes et mystérieux avec un mélange d'humour léger et une dose de dynamiques familiales.

La première saison sera composée de épisodes d'une heure, et sera basée sur le second livre de la série, The Brass Verdict.



Les producteurs comptent entre autre David E. Kelley, Ted Humphrey, Ross Fineman et A+E Studios.



Les romans de la saga The Lincoln Lawyer suivent Mickey Haller, le demi-frère du détective de la LAPD Harry Bosch. Il est un idéaliste qui mène son cabinet d'avocat depuis l'arrière de sa Lincoln, alors qu'il suit de petits et de grands dossiers à Los Angeles.



Les romans ont déjà été adapté au cinéma en 2011, avec Matthew McConaughey dans le rôle titre.



