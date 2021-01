Insecure prendra fin avec sa saison 5

News Séries

Seriesaddict.fr le 14/01/2021 à 20h23 par Amelie Brillet

2020 - HBO

HBO a confirmé que la saison 5, à venir, d'Insecure, sera la dernière...

La vice président de la programmation de la chaîne Amy Gravitt a déclaré que la créatrice et actrice principale Issa Rae avait transformé le l'insécurité en une forme iconique de comédie. Elle a poursuivit en expliquant que la série était aussi incisive que sincère et résonnait avec son audience grâce au travail profondément personnel qu'Issa Rae et le reste du casting, des auteurs et de l'équipe ont réussir à fournir.





Une déclaration avec laquelle nous sommes plus que d'accord... la série a réussi à brosser des personnages multi-dimensionnels, avec des failles et des qualités qui vont nous manquer !Issa Rae a elle-même déclaré qu'elle et Prentice Penny, producteur de la série, étaient très reconnaissants envers HBO, qui a cru dès le début en leur série et leur a permis de dérouler leur vision comme ils l'entendaient. Ils ont toujours prévu de raconter leur histoire en cinq saisons, ce qui nous permet d'espérer une fin à la hauteur de la série.La saison 4 d'Insecure, qui s'est terminée en juin 2020, mettait en scène Rae dans le rôle d'Issa, Jay Ellis Yvonne Orji , Natasha Rothwell, Amanda Seales, Alexander Hodge et Kendrick Sampson.

Source : TV Line