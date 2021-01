Animal Kingdom prendra fin avec sa saison 6

News Séries

Seriesaddict.fr le 15/01/2021 à 14h19 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - TNT

TNT vient de renouveler Animal Kingdom (2016) pour une sixième et dernière saison.

Attention, spoilers sur la fin de la saison 4 dans l'article.



La décision de renouveler la série été prise bien avant le lancement de la saison 5, qui aura lieu cet été.





Animal Kingdom n'est plus sur les écrans depuis août 2019 et le finale de la saison 4. La fin de saison avait été mouvementée pour les personnages puisque Smurf ( Ellen Barkin ), personnage principal féminin, avait été tué.Dans la saison 5 à venir Pope ( Shawn Hatosy ), Craig ( Ben Robson ), Deran ( Jake Weary ) et J ( Finn Cole ) devront toujours faire face aux éléments entourant la mort de Smurf. Leur royaume se retrouvant sans leader, les Cody doivent maintenir leur alliance fragile, et déterminer qui prendra la tête.

Source : TV Line