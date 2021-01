Une série sur la chef Julia Child sur HBO Max

News Séries

15/01/2021

HBO Max a commandé une première saison de huit épisodes pour Julia, avec Sarah Lancashire dans le rôle éponyme de Julia Child.

Inspirée par la vie extraordinaire de Child et par son émission de télé qui a duré des années, The French Chef, la série met aussi en scène David Hyde Pierce dans le rôle du mari aimant et dévoué de Julia, Paul.



La production doit se poursuivre à Boston, là où le pilot a été tourné, à la fin du printemps.



Le casting compte aussi Brittany Bradford, Fran Kranz, Fiona Glascott, Bebe Neuwirth, Isabella Rossellini et Jefferson Mays.

