Des dates pour Young Rock et Kenan sur NBC

Seriesaddict.fr le 18/01/2021

NBC fait pause dans la saison 2 de Zoey’s Extraordinary Playlist pour faire de la place à une paire de nouvelles comédies, Young Rock (pour laquelle elle dévoile aussi un trailer) et Kenan.

Young Rock, menée par Dwayne Johnson, débutera le mardi 16 février prochain, et sera suivie de Kenan, menée par Kenan Thompson. Comme les séries occuperont le créneau réservé à Zoey’s Extraordinary Playlist, cette dernière prendra une petite pause après le sixième épisode de sa saison 2, pour revenir au printemps.



Comme son titre l'indique, Young Rock se centrera sur différentes périodes de la vie de Dwayne Johnson, de son enfance dans une famille forte et résiliente, en passant par sa carrière de lutteur et tous les personnages sauvages l'entourant, à sa carrière de footballer pour l'université de Miami... la série explorera la montagne russe folle qui a forgé la personnalité du Dwayne Johnson d'aujourd'hui.



Le casting sera complété par Joseph Lee Anderson, Stacey Leilua, Adrian Groulx, Bradley Constant, Uli Latukefu, Ana Tuisila, Fasitua Amosa et John Tui.