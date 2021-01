For All Manking: Trailer pour la saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 18/01/2021 à 18h44 par Amelie Brillet | Divers | 1

2021 - Apple TV+

Apple TV+ propose un trailer pour la saison 2 de sa série, For All Mankind.

La seconde saison de 10 épisodes du drame spatial qui réécrit l'histoire sera lancée le vendredi 19 février prochain.





Le drame, avec Joel Kinnaman , explore ce qui serait arrivé si l'URSS avait battu les américains à la course spatiale, et si cette course ne s'était jamais arrêtée. La saion 2 reprend une décennie plus tard, en 1983, au sommet de la Guerre Froide.