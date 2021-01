Bridgerton renouvelée pour une saison 2

News Séries

Seriesaddict.fr le 25/01/2021 à 14h52 par Amelie Brillet | Agenda | 0

2020 - Netflix

Netflix a annoncé le renouvellement de Bridgerton, son drame d'époque à succès.

Le service de streaming a confirmé le renouvellement avec une "lettre" de Lady Whistledown, qui note que la production de la saison 2 du drame d'époque débutera au printemps créée par Chris Van Dusen et adaptée des bestsellers de Julia Quinnn, la saison 2 se basera sur le second roman de la saga, The Viscount Who Loved Me, qui s'intéresse aux exploits romantiques du célibataire Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey)





Bridgerton a bénéficié d'un buzz et de pas mal de succès, ayant été vue par 63 million de foyers durant les quatre premières semaines après sa diffusion, en faisant une des séries les plus populaires du service.La série suit huit frères et sœurs attirants et riches et leur mère veuve, l'aimante Vicomtesse Violet ( Ruth Gemmell ), qui grandissent à l'affut des romances et de leurs vies. Les plans de la famille Bridgerton, qu'ils soient bons ou mauvais, sont obsessivement reportés par Lady Whistledown (avec la voix de Julie Andrews), l'écrivain masqué qui colporte toutes les rumeurs. Les pectateurs ont découvert son identité à la fin de la première saison, mais les personnages n'en ont toujours aucune idée.Netflix a aussi annoncé la nouvelle en vidéo:Voilà la lettre dont nous vous parlions:

Source : TV Line