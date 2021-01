Snowpiercer renouvelée pour une saison 3

News Séries

Snowpiercer ne déraillera pas de sitôt. TNT a renouvelé son drame dystopique pour une troisième saison, alors que la saison 2 ne démarre qu'aujourd'hui.

Snowpiercer, qui met en scène Daveed Diggs et Jennifer Connelly, a débuté en étant la nouvelle série la plus regardée de mai 2020, et marque le meilleure season premiere de la chaîne depuis The Alienist en 2018.





La saison 2 verra l'émergence d'une nouvelle lutte de pouvoir, causant un dangereux déséquilibre alors que les personnes à bord sont tiraillées entre leur loyauté envers Layton et envers Mr. Wilford qui a un nouveau train, une nouvelle technologie et un plan que tout le monde essaie de deviner.Pendant que Layton se bat contre Wilford pour l'âme de Snowpiercer, Melanie mène la charge sur une découverte choquante qui pourrait changer le destin de l'humanité.

