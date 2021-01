Peaky Blinders prendra fin avec sa saison 6, mais continuera sous une autre forme

News Séries

Mauvaise nouvelle pour les fans de Peaky Blinders, la saison 6 à venir de la série sera la dernière. Bonne nouvelle toutefois, le drame devrait se poursuivre d'une manière différente.

Peaky Blinders a débuté en 2013 sur BBC Two, et est arrivée sur Netflix un an plus tars. Le drame d'époque anglais criminel suit un gang célèbre en 1919 à Birmingham, mené par le féroce Tommy Shelby (Cillian Murphy), un patron du crime qui veut s'élever dans le monde, peu importe le coût.





Steven Knight, le créateur de la série, a déclaré que la série devrait réellementLa saison 6 de Peaky Blinders devrait encore faire attendre les fans, elle pourrait bien ne pas être diffusée avant 2022.

