Shrill: La saison 3 sera la dernière

le 03/02/2021

2020 - Hulu

Hulu a annoncé la fin de sa série Shrill.

La comédie menée par Aidy Bryant se terminera avec sa troisième saison, qui débutera au printemps. La saison finale comptera 8 épisodes, comme la saison 2.





Basée sur le livre de 2016 de Lindy West, Shrill, Notes from a Loud Woman, la série, que Bryant a aussi co-créée avec West et Alexandra Rushfield , met en scène l'actrice dans le rôle d'Annie Easton, une jeune femme en surpoids qui veut changer sa vie, mais pas son corps. Elle essaie de commencer une carrière en tant qu'écrivain tout en jonglant entre mauvais petits amis, des parents malades et un patron perfectionniste.La production de la saison 3 serait déjà terminée.

Source : TV Line