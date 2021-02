Debris: Une date et un teaser pour le drame de NBC

News Séries

2021 - NBC

NBC a dévoilé une date et un trailer pour sa nouvelle série Debris.

Debris débutera le lundi 1er mars prochain.





Créée par J.H. Wyman , la série de science fiction est centrée autour d'un débris d'un vaisseau alien détruit qui est dispersé à travers l'hémisphère ouest. Alors qu'il devient évident que les morceaux jouent avec les lois de la physique et changent les vies de manière incompréhensible, deux agents de continents et de mentalité différentes doivent travailler ensemble pour retrouver les débris. Jonathan Tucker et Riann Steele jouent les deux agents, qui travaillent respectivement pour la CIA et le MI6. Norbert Leo Butz et Scroobius Pip complètent le casting principal.

