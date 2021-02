The Underground Railroad: trailer pour la nouvelle série d'Amazon

News Séries

Seriesaddict.fr le 17/02/2021 à 14h38 par Amelie Brillet | Divers | 0

2021 - Amazon

Le réalisateur Barry Jenkins a dévoilé un trailer fascinant pour son adaptation à venir de The Underground Railroad.

Basée sur le roman bestseller de Colson Whitehead, The Underground Railroad raconte l'histoire de Cora (Thuso Mbedu), une jeune esclave mal-aimée dans sa plantation de coton en Géorgie. Quand elle entend parler de l'Underground Railroad et de ses promesses de liberté, elle décide de risquer sa vie et de s'échapper, pour découvrir quelque chose de complètement inattendu.





L'adaptation est écrite et réalisée par Jenkins (qui a gagné l'oscar du meilleur réalisateur pour Moonlight), et a été commandée par Amazon il y a presque quatre ans.Le castin est complété par William Jackson Harper dans le rôle de Royal, un homme noir né libre qui rencontre Cora durant son aventure; Amber Gray qui joue Gloria, la fille d'une esclave et d'un propriétaire/maître de plantation; et Joel Edgerton , un attrapeur d'esclaves nommé Ridgeway.