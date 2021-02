Nouvelles séries TV février 2021 : Devil May Care, Clarice, Superman & Lois...

News Séries

Seriesaddict.fr le 05/02/2021 à 13h06 par Charlotte Papet | Agenda | 0

Tell Me Your Secrets - Amazon Prime Video

Quelles sont les nouveautés séries à découvrir en février 2021 ? Découvrez notre calendrier !

Découvrez les nouveautés séries de ce mois de février :



LUNDI 1ER FEVRIER



Je te promets - TF1

Synopsis : Le jour de l’élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981, Paul et sa femme Florence donnent naissance à des triplés, mais tout ne se passe pas comme prévu. Presque 40 ans plus tard, deux d'entre eux, Maud et Michael, sont adultes mais galèrent dans leurs vies. Maud est une jeune femme en surpoids, qui n'arrive pas à maigrir et cherche un sens à sa vie. Michael, footballeur à l’Olympique de Marseille mais voit sa carrière stoppée après un incident malheureux. Quant au troisième membre de la fratie, Mathis, est un trader comblé…

Note d'envie de voir la série : 2/10





MERCREDI 3 FEVRIER



Firefly Lane - Netflix

Synopsis : L'histoire de Tully et Kate, deux amis improbables, de leur rencontre en tant que préadolescents de 1974 à nos jours. Kate, l'introvertie, et Tully, la fille la plus cool de l'école, forment un lien qui survit à chaque étape de leur vie, menant à une tragédie dans le présent.

Note d'envie de voir la série : 5/10