Solos, l'anthologie d'amazon, dévoile son casting all star

17/02/2021

Le casting all-star de Solos est prêt.

Anthologie dramatique du créateur de Hunters, David Weil, la série mettra en scène Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, et Constance Wu.



Solos sera diffusée cette année sur Amazon Prime Video.



Il s'agit d'un drame anthologique en sept épisodes qui explorent le sens plus profond de la connexion humaine, explorée au niveau de l'individu. On nous racontera des histoires uniques, centrées autour de personnages, avec à chaque fois une perspective et une époque différente. Le but sera de démontrer que même pendant les moments qui semblent les plus isolés, dans les circonstances les plus désespérées, nous sommes tous connectés à travers l'expérience humaine.

