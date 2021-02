Enfin une date pour Law & Order: Organized Crime

News Séries

Le moment que beaucoup de fans de Law & Order: Special Victims Unit arrive enfin.

Olivia Benson et son ancien partenaire, Elliot Stabler, seront de retour ensemble dans l'épisode SVU du 1er avril. Et cet épisode sera suivi par Law & Order: Organized Crime, qui sera centré sur Stabler, et débutera ce soir là.



Organized Crime suivra le personnage de SVU joué par Christopher Meloni, alors qu'il retourne à la police de New York après une "perte personnelle dévastatrice". Alors qu'il commence à recoller les morceaux, il rejoint une force spéciale de haut niveau dédiée au démantèlement du plus gros syndicat du crime organisé de la ville.





Le casting inclut aussi Dylan McDermott et Tamara Taylor La réunion des deux personnages dans SVU est importante dans l'univers de Law And Order: Meloni avait quitté la série à la fin de la saison 12, après l'échec de sa renégociation de contrat. Quand la saison 13 avait débuté, Olivia avait été dévastée d'apprendre que son partenaire était parti (pour prendre sa retraite) sans lui dire au revoir.